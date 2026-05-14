رئيسة وزراء لاتفيا تعلن استقالتها بعد اختراق مسيّرات أوكرانية لأجواء البلاد

  • 14 أيار 2026
  • 12:16
خبرني - أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا استقالتها الخميس، بعدما فقدت دعم حزب محوري في ائتلافها إثر إرغامها وزير الدفاع على ترك منصبه، إذ حُمّل مسؤولية عجز الدولة الواقعة في منطقة البلطيق عن منع الاختراق الأخير لمسيّرات أوكرانية.

وقالت سيلينا خلال مؤتمر صحافي في ريغا "أعلن استقالتي من منصب رئاسة الوزراء".

وفقد الائتلاف الحكومي المنتمي إلى يمين الوسط والحاكم منذ العام 2023 الأربعاء، غالبيته الضئيلة في السايما، البرلمان اللاتفي المؤلف من مجلس واحد، بعد انشقاق نواب حزب التقدميين الذي ينتمي إليه وزير الدفاع المستقيل أندريس سبرودس.

