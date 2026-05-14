السعودية تسجل أدنى مستوى للتضخم في 15 شهرا

خبرني - تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال أبريل الماضي إلى 1.66% على أساس سنوي، نزولا من 1.8% في مارس الماضي، على الرغم من تداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار السلع عالميا.

وتباطأ قسما "السكن والمياه والكهرباء والغاز" و"النقل" وهما ثاني وثالث الأقسام وزنا في المؤشر، ما حد من أثر تسارع ارتفاع الأغذية.

وتسارعت أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر إلى 0.6% بينما تباطأت المشروبات.

وجاء تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز" مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن وتسجيلها أدنى وتيرة خلال 42 شهرا بـ4.76%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 17 على التوالي.