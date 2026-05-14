*
الخميس: 14 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السعودية تسجل أدنى مستوى للتضخم في 15 شهرا

  • 14 أيار 2026
  • 12:09
السعودية تسجل أدنى مستوى للتضخم في 15 شهرا

خبرني - تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال أبريل الماضي إلى 1.66% على أساس سنوي، نزولا من 1.8% في مارس الماضي، على الرغم من تداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار السلع عالميا.
وتباطأ قسما "السكن والمياه والكهرباء والغاز" و"النقل" وهما ثاني وثالث الأقسام وزنا في المؤشر، ما حد من أثر تسارع ارتفاع الأغذية.

وتسارعت أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر إلى 0.6% بينما تباطأت المشروبات.

وجاء تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز" مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن وتسجيلها أدنى وتيرة خلال 42 شهرا بـ4.76%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 17 على التوالي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كوريا الجنوبية ترسل فريق تحقيق إلى دبي
كوريا الجنوبية ترسل فريق تحقيق إلى دبي
  • 2026-05-14 08:32
الإمارات: لم نستقبل نتنياهو أو أي وفد عسكري إسرائيلي
الإمارات: لم نستقبل نتنياهو أو أي وفد عسكري إسرائيلي
  • 2026-05-14 00:23
قناة 13 عبري : ابن زايد ونتنياهو التقيا سرا
قناة 13 عبري : ابن زايد ونتنياهو التقيا سرا
  • 2026-05-13 21:43
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يُطلق الهوية الرسمية لـ “خليجي 27”
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يُطلق الهوية الرسمية لـ “خليجي 27”
  • 2026-05-13 21:38
السعودية تستقبل الحجاج الأردنيين عبر منفذ حالة عمار
السعودية تستقبل الحجاج الأردنيين عبر منفذ حالة عمار
  • 2026-05-13 19:43
(الدوما) الروسي يصادق على اتفاقية مع الإمارات حول تجارة الخدمات
(الدوما) الروسي يصادق على اتفاقية مع الإمارات حول تجارة الخدمات
  • 2026-05-13 16:32