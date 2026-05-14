الخميس: 14 أيار 2026
انعدام الرؤية ورياح عاتية.. موجة غبارية كثيفة تضرب الأردن الجمعة

  14 أيار 2026
  • 11:47
خبرني -  تشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة برياح قوية تعمل على إثارة موجة غبارية كثيفة مساء يوم الجمعة.

ووفقًا لطقس العرب، يتوقع أن تتراوح سرعة هبات الرياح ما بين 70-90 كم/ساعة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

ووردت تحذيرات من انعدام مدى الرؤية الأفقية في العديد من الطرق الصحراوية والخارجية، وينصح بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، إضافة إلى ضرورة تجنب التنقل غير الضروري على الطرق الصحراوية وقت ذروة نشاط الرياح ولاسيما فترتي العصر والمساء من يوم الجمعة.

وبناء على تنبؤات الأرصاد الجوية الأردنية، يرجح أن تنخفض درجات الحرارة في فترة الليل في المملكة ليصبح بارد نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

