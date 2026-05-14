تعديلات ثورية في الركلات الركنية تنهي فوضى منطقة الجزاء

خبرني - يخطط المسؤولون عن وضع قوانين كرة القدم لمناقشة كيفية التعامل الأمثل مع ظاهرة "المصارعة" والاشتباك بالأيدي خلال تنفيذ الركلات الركنية، وذلك عقب نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وباتت ظاهرة الاشتباك بالأيدي والمصارعة عند الركلات الركنية والكرات الثابتة سمة بارزة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخرها ما حدث الأحد الماضي عندما ألغى حكم الفيديو المساعد (فار) هدفا حاسما لفريق ويستهام يونايتد أمام أرسنال بسبب خطأ ضد حارس المرمى ديفيد رايا، وهو القرار الذي أثر على السباق على اللقب ومعركة الهبوط على حد سواء.

وذكرت تقارير إعلامية أن ويستهام تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام المحترفين، حيث انتقد المدير الفني نونو إسبريتو سانتو والمهاجم جارود بوين ما اعتبروه "غيابا للاتساق" في معاقبة المسك والأخطاء خلال الكرات الثابتة.

في المقابل، أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بقرار الحكم كريس كافانا وحكم الفيديو دارين إنجلاند، قائلا "لقد كان قرارا شجاعا جدا من الحكم، ومتسقا للغاية مع ما كانوا يتحدثون عنه طوال الموسم".

وأضاف "عندما يتوجب علي أن أكون ناقدا، أفعل ذلك، واليوم يجب أن أشيد بهم، على الأقل لمنح الحكم فرصة اتخاذ القرار بعيدا عن الأضواء والفوضى، لمنحه الوضوح لاتخاذ القرار الصحيح. وعندما تنظر إلى اللقطة بهذا الشكل، تجدها خطأ واضحا".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فمن المرجح أن يناقش مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" ظاهرة "المصارعة" والاشتباك بالأيدي أثناء تنفيذ الركلات الركنية، خلال جولة اجتماعاته المقبلة التي تبدأ في الخريف.

وعلق إيان ماكسويل، عضو مجلس إدارة "إيفاب" والرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، على هذه المسألة في فبراير الماضي قائلا: "لم تتم مناقشة الأمر بشكل محدد في اجتماع اليوم، لكن أي شيء يمكننا القيام به لمحاولة القضاء على هذا النوع من السلوك سنفعله".

وأضاف: "نحن مدركون للأمر من منظور اسكتلندي، ولست متأكدا مما إذا كان يزداد سوءا بالضرورة. كرة القدم تلعب في كل مكان بالعالم، وسيتعامل مختلف اللاعبين والدول مع الأمور بطرق متباينة قليلا، ومن ضمن البروتوكول المتاح لمسؤولي المباريات اتخاذ القرارات بشأن ذلك إذا شعروا أنه مناسب".