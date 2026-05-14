خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة سيدني الأسترالية أن تعديل النظام الغذائي وتناول الأطعمة الصحية حتى ولو لفترة قصيرة، قد يحدث تأثيرا إيجابيا على العمر البيولوجي لكبار السن.

شملت الدراسة 104 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، وتم تقسيمهم إلى مجموعات اتبعت كل منها نظاما غذائيا مختلفا من حيث محتواه من الدهون والكربوهيدرات والبروتين الحيواني، وتمت مراقبة المشاركين وحالتهم الصحية لأربعة أسابيع.

ولتقييم التغيرات التي طرأت على أجسام المشاركين استخدم الباحثون أكثر من 20 مؤشرا حيويا، من بينها مستويات الكوليسترول والأنسولين والبروتين المتفاعل C، وبناء على هذه المؤشرات، حسب الباحثون ما يعرف بالعمر البيولوجي، وهو مؤشر يعكس حالة الجسم ومعدل الشيخوخة.

وأظهرت النتائج أن خفض استهلاك الدهون أو البروتين الحيواني ارتبط بانخفاض العمر البيولوجي، إذ لوحظ التأثير الأبرز لدى المشاركين الذين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالكربوهيدرات ويحتوي على نسب معتدلة من الدهون.

ويؤكد الباحثون أن النتائج لا تزال أولية، لكن الدراسة تظهر أن حتى التغييرات الطفيفة في النظام الغذائي يمكن أن تؤثر بسرعة على المؤشرات المتعلقة بالشيخوخة والصحة العامة.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو قد أشار في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إلى أن زيادة العمر لا تقتصر على تقدم الطب فحسب، بل تؤثر عليها العديد من العوامل والعادات الحياتية، مثل نمط الحياة اليومي، والمشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية، وممارسة الرياضة، وغيرها.