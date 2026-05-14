طبيب يحذر من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية عند العمل في الهواء الطلق

خبرني - يشير الدكتور برانيسلاف بوغونوفيتش، أخصائي أمراض القلب، إلى أن العمل في الهواء الطلق في ظروف جوية قاسية وبذل مجهود بدني مكثف قد يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ووفقا له، يشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ويقول: "يؤدي التعرض المطول للحرارة في الخارج إلى الجفاف، ما يجبر الجسم على تضييق الأوعية الدموية لضمان تدفق الدم إلى الدماغ".

ويشير إلى أنه في ظل هذه الظروف، قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم بارتفاعه اكثر، وقد يكون التأثير معكوسا وخاصة لدى كبار السن، حيث ينخفض لديهم مستوى ضغط الدم.

ويقول: "عادة ما يؤدي العمل البدني الشاق إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. لأنه خلال بذل مجهود بدني يؤدي توتر العضلات إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يرفع مستوى ضغط الدم".

ووفقا له، هذه التغيرات قد تكون مؤقتة، ولكنها مع مرور الوقت قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة. ولا يمكن استبعاد عامل البرد. فالطقس البارد، كالحرارة يساهم في ارتفاع مستوى ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية للجلطة الدماغية.

ويقول: "قد تكون أولى علامات الجلطة الدماغية فقدان الوعي. كما يجب الانتباه إذا أصبح الشخص غير متزن- كأن لا يفهم الكلام، أو يجيب على الأسئلة بشكل غير مترابط، أو يتصرف بشكل غير لائق".

ومن بين العلامات المميزة الأخرى، الشعور بضعف مفاجئ في الذراع أو الساق، وعدم القدرة على الوقوف أو المشي، وتشوها في الوجه.

ووفقا للأخصائي، ظهور أي من هذه الأعراض في أي حالة يتطلب عناية طبية فورية.