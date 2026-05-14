بدء مشروع لصيانة طريق جديتا - ارحابا في لواء الكورة السبت

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس، بدء تنفيذ أعمال إعادة إنشاء جزء من طريق جديتا - ارحابا في لواء الكورة، اعتبارا من صباح السبت بهدف تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل للطريق.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إغلاق جزء محدد من الطريق أمام حركة السير وتحويلها إلى طريق بديل جرى تجهيزه بالكامل وفقا للمخطط الكروكي المعتمد، بالتنسيق مع إدارة السير لضمان سلامة وانسيابية المرور.

وأضافت أنه من المقرر استمرار العمل في المشروع لمدة 120 يوما، إذ تهدف هذه الأعمال إلى رفع كفاءة الطريق وتحسين مستويات السلامة العامة عليه.