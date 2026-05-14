الخميس: 14 أيار 2026
الضمان الاجتماعي يرفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع إلى 3733 ديناراً في 2026

  • 14 أيار 2026
  • 10:56
خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2026 أصبح (3733) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3668) ديناراً.

وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2026 أصبح (623) ديناراً، في حين كان العام الماضي (612) ديناراً، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل كلاهما مرتبطٌ بنسبة التضخُّم، حيث تُؤخذ هذه النسبة المسجَّلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت (1.77%) في عام 2025.

وبيّنت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين المشمولين بالضمان لعام 2025 بلغ (656) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمَّن عليهم الأردنيين (638) ديناراً خلال العام 2024.

