بدء التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير الأحد

خبرني - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارا من الأحد المقبل للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية.

وجاء ذلك استنادا إلى قرار مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 26 آذار 2026، والمتضمن الموافقة على عقد دورة واحدة وأخيرة لهذا البرنامج.

ودعت الجامعة الطلبة الراغبين بالتقدم إلى الدخول إلى الرابط المخصص للاطلاع على التعليمات وآلية التقديم واستكمال إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة.

وبيّنت أن استقبال الطلبات يستمر حتى الخميس الموافق 18 حزيران 2026، مع ضرورة دفع رسوم امتحان التأهيل وتثبيت التسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل، فيما ستُعقد جلسات الامتحان خلال الفترة من 23 حزيران المقبل وحتى 30 حزيران حسب الجدول الذي سيعلن من قبل وحدة التقييم والامتحانات العامة.

وبين رئيس الجامعة أحمد فخري العجلوني أن هذه الدورة تأتي استجابة لقرار مجلس التعليم العالي، وحرصًا على إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال متطلبات الامتحان التأهيلي لغايات التجسير، مؤكدًا التزام الجامعة بتوفير بيئة امتحانية منظمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

