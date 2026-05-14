منتصر دوّاس على منصة MENA Leadership Spotlights

خبرني – اختارت منصة MENA Leadership Spotlights الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد منتصر دوّاس، ليكون على منصتها، ضمن قادة الأعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختارت المنصة عنوان "14 عاماً بنى فيها مؤسسة ، ثم اختاروه ليقود ما بنى —في أكبر عملية استحواذ مصرفي في تاريخ الأردن"، لإبراز إنجازات دوّاس، للإشارة إلى دوره في النهوض بالبنك الاستثماري (Investbank)، عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي فيه، والخطوة التالية، عند اختيار رئيسا تنفيذيا لبنك الاتحاد، الذي استحوذ على الاستثماري.

ومنصة MENA Leadership Spotlights هي منصة متخصصة تهدف إلى تسليط الضوء على مسيرات القادة التنفيذيين وقصص النجاح التي تشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم المنصة خدمات صياغة ملفات شخصية استراتيجية للقادة (Executive Profiles) لإبراز تأثيرهم ومصداقيتهم، وتستهدف ربط هؤلاء القادة بشبكة من صناع القرار في الأردن والخليج.

وفيما يلي ما نشرت المنصة على لينكد إن:

في عالم البنوك والمؤسسات المالية ، كثيرون يديرون البنوك، القليلون من يُعاد بناؤها على أيديهم.

حين انضم إلى Citibank عام 1995 —لم يكن وافداً جديداً على عالم المال، كان محاسباً مالياً درس في University of Buckingham، وحمل شهادة CPA الأمريكية — رجل بنى أدواته قبل أن يبني المؤسسات، في Citibank تولّى مسؤوليات مالية كبرى للأردن والمنطقة —مؤسسة لا تُسند مسؤولياتها إلا لمن يستحقها.

ثم Standard Chartered —حيث تنقّل بين Jordan, the Northern Gulf, the Levant, and Singapore,

صاعداً من دور إلى آخر، من المالية إلى قيادة Consumer Banking إقليمياً وصولاً إلى Group CMO، لم يكن يتنقل بين وظائف —كان يتنقل بين مدارس.

ثم Arab Bank —حيث قاد Consumer Banking على مستوى عالمي، كـ Global Head of Consumer Banking.

وفي 2011 — جاء الاختبار الحقيقي في INVSETBANK-JORDAN ، بنك يحتاج قيادة تُعيد تشكيل مساره، 14 عاماً كـ CEO — قاد فيها برامج تحول استراتيجية، وسّع حضور البنك في السوق، وأدخل حلولاً مالية مبتكرة، غيّرت تجربة العملاء وعزّزت الأداء المؤسسي، 14 عاماً لم تكن إدارة —بل إعادة بناء.

وحين قرر Bank Al Etihad الاستحواذ على Investbank والبنك العقاري المصري في أكبر عملية استحواذ مصرفي في تاريخ الأردن — لم يبحثوا عن رئيس، بحثوا عن من يعرف المؤسسة من الداخل، عن من عاش تفاصيلها ١٤ عاماً، عن من يستطيع أن يقود التحول دون أن يخسر الجوهر، منتصر دواس — كان الاختيار الوحيد المنطقي.

واليوم، يقود Bank Al Etihad — مجموعة مصرفية متنوعة بأصول تتجاوز 11 مليار دينار أردني وحقوق ملكية تتخطى مليار دينار، مسيرة بُنيت بصبر وعمق وانتقائية — تتوّج اليوم في قيادة أحد أعرق البنوك الأردنية، في أكثر مراحله طموحاً وتحولاً.

بعض القادة يُختارون للمناصب، وبعضهم يُختارون للمراحل، والسيد منتصر دواس تم اختيارة ليكون رَجُل المرحلة.