نجل مادورو: والدي يتشارك زنزانة في سجن بنيويورك مع 18 نزيلا

خبرني - قال نيكولاس مادورو غيرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحتجز حاليا في الولايات المتحدة، إن والده يتشارك زنزانته في أحد سجون نيويورك مع 18 نزيلا آخرين.

وأضاف نيكولاس مادورو غيرا، الابن الوحيد للرئيس الفنزويلي، في مقابلة نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية الأربعاء، أن مغني الراب الأمريكي "تيكاشي 6ix9ine" احتُجز لفترة وجيزة في الزنزانة المشتركة نفسها بعد انتهاكه شروط الإفراج المشروط.

يذكر أنه في الثالث من يناير 2026، نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وشارك في العملية أكثر من 150 طائرة، قبل نقله إلى نيويورك لمواجهة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، على خلفية مزاعم باستغلاله منصبه لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وقد مثل الاثنان أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في الخامس من الشهر ذاته، نافيين صحة التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا.

من جانبه، رفض نجل مادورو، البالغ 35 عاماً، هذه الاتهامات، وأكد أن القضية ذات دوافع سياسية، نافيا بشكل قاطع وجود أي صلة لعائلته بتجارة المخدرات أو الإرهاب.