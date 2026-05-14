*
الخميس: 14 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيدا لاقتحامات المستوطنين في الاحتفال التعويضي

  • 14 أيار 2026
  • 09:53
إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيدا لاقتحامات المستوطنين في الاحتفال التعويضي

خبرني - فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد الأقصى، بهدف إخلائه أمام اقتحامات المستوطنين خلال ما يسمى "الاحتفال التعويضي"، وفقا لبيان صادر عن محافظة القدس.

واقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي أرييل كيلنر المسجد الأقصى برفقة مستوطنين.

ومنعت قوات الاحتلال دخول الرجال دون سن 60 عاما والنساء دون 50 عاما إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، كما اعتدت على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد.

وأجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت وجودهم في ساحات المسجد الأقصى لإفراغها بالكامل أمام المقتحمين.

ولم يتجاوز عدد المصلين الموجودين داخل المسجد الأقصى، بمن فيهم موظفو الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية الذين يتقدم بعضهم لامتحانات نهائية، نحو 150 شخصاً، في حين تجاوز عدد المقتحمين خلال الساعة الأولى أكثر من 200 مقتحم.

وفي البلدة القديمة، أجبرت قوات الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية طوال اليوم، في إطار إجراءاتها لتأمين اقتحامات المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام المقررة مساءً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

غزة: خيام النزوح تعيد مأساة نكبة 1948
غزة: خيام النزوح تعيد مأساة نكبة 1948
  • 2026-05-14 11:22
انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح اليوم
انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح اليوم
  • 2026-05-14 08:38
إسرائيل تتجه لانتخابات مبكرة .. الائتلاف الحاكم والمعارضة يتسابقان لحل الكنيست
إسرائيل تتجه لانتخابات مبكرة .. الائتلاف الحاكم والمعارضة يتسابقان لحل الكنيست
  • 2026-05-14 03:31
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يقدم مقترحا لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يقدم مقترحا لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة
  • 2026-05-13 23:46
شهادات مؤلمة تقشعر لها الأبدان عن اغتصاب وتعذيب فلسطينيين جنسيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
شهادات مؤلمة تقشعر لها الأبدان عن اغتصاب وتعذيب فلسطينيين جنسيا في سجون الاحت...
  • 2026-05-13 18:52
نتنياهو يمثل أمام المحكمة وباراك يحذر من تعطيل الانتخابات
نتنياهو يمثل أمام المحكمة وباراك يحذر من تعطيل الانتخابات
  • 2026-05-13 18:35