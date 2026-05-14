الخميس: 14 أيار 2026
  • 14 أيار 2026
  • 09:11
إغلاق وتحويلات مرورية مؤقتة في شارع المطار الليلة لأعمال التعبيد قرب الصويفية

خبرني - تباشر أمانة عمّان الكبرى مساء اليوم الخميس أعمال تعبيد لمقطع  من شارع المطار، (الجزء القادم من شارع المطار باتجاه الدوار السابع - مدخل الصويفية ) وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة المهندس سليمان الشمري أن أعمال الكشط والتعبيد ستتم ليلا تجنبا للازدحامات المرورية وضمان تنفيذ العمل عالوجه الأكمل حيث ستبدأ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط.

بدوره بين مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة المهندس رائد العرجان أن أعمال التعبيد تأتي ضمن خطط الأمانة لرفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق والحد من الحوادث المرورية.

 وأكد على اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة بموقع العمل والتنسيق مع إدارة السير حيث ان تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً وتحويلات مرورية مؤقتة.

وتدعو أمانة عمّان الكبرى السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.

أبو السعود : الناقل الوطني للمياه يمنحنا الاستقلال المائي ويغنينا عن الآخرين
انعدام الرؤية ورياح عاتية.. موجة غبارية كثيفة تضرب الأردن الجمعة
التعليم العالي: 480 ألف طالب في جامعات الأردن و55 ألف وافد من 119 دولة
بدء مشروع لصيانة طريق جديتا - ارحابا في لواء الكورة السبت
الضمان الاجتماعي يرفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع إلى 3733 ديناراً في 2026
بدء التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير الأحد
