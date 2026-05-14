إغلاق وتحويلات مرورية مؤقتة في شارع المطار الليلة لأعمال التعبيد قرب الصويفية

خبرني - تباشر أمانة عمّان الكبرى مساء اليوم الخميس أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، (الجزء القادم من شارع المطار باتجاه الدوار السابع - مدخل الصويفية ) وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة المهندس سليمان الشمري أن أعمال الكشط والتعبيد ستتم ليلا تجنبا للازدحامات المرورية وضمان تنفيذ العمل عالوجه الأكمل حيث ستبدأ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط.

بدوره بين مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة المهندس رائد العرجان أن أعمال التعبيد تأتي ضمن خطط الأمانة لرفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق والحد من الحوادث المرورية.

وأكد على اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة بموقع العمل والتنسيق مع إدارة السير حيث ان تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً وتحويلات مرورية مؤقتة.

وتدعو أمانة عمّان الكبرى السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.