شي يحذر ترمب من خطر نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان

خبرني - حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها، وفق محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وقال شي وفق القناة التلفزيونية الرسمية إن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية".

وأضاف "إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ، قد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع، ما يدفع العلاقة الصينية-الأميركية برمّتها إلى وضع شديد الخطورة".

وكان شي قال لترمب إن بلديهما يجب أن يكونا "شريكين لا خصمين" مضيفا أن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما" مشيرا إلى أنه "سعيد" باستقبال ترمب في أول زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين منذ العام 2017، فيما "العالم أمام مفترق طرق".

واستقبل شي نظيره ترمب في بكين حيث عقدا قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان.