فانس يشبّه نفسه ببطل فيلم (وحدي في المنزل)!

خبرني - مازح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الصحفيين أمس الأربعاء بشأن شعوره بالوحدة في البيت الأبيض بينما يتواجد الرئيس دونالد ترامب في الصين.

وفي افتتاح مؤتمر صحفي بولاية واشنطن حول جهود مكافحة الاحتيال، أوضح فانس: "بسبب بروتوكولات الخدمة السرية، لا أسافر خارج البلاد مع الرئيس"، مضيفا "اليوم أشعر كما لو كنت ماكولي كولكين (بطل فيلم Home alone الذي شارك فيه ترامب)، "أدخل البيت الأبيض، وهو هادئ جدا ولا أحد هناك، ويستغرقني ثانية لأدرك ما يحدث بالضبط".

وعن مفاوضات الحرب مع إيران، أفاد فانس بأن كبار المفاوضين الأمريكيين، بمن في ذلك جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، "يحرزون تقدما" رغم ردود طهران غير المرضية، مؤكدا أن الخط الأحمر هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي عبر ضمانات صارمة.

كما دافع فانس عن ترامب أمام انتقادات اقتراحه بتفضيل منع إيران النووية على الوضع المالي الأمريكي، قائلا: "ما نُقل عن الرئيس تشويه، ونحن نهتم بالاقتصاد الأمريكي إلى جانب الدبلوماسية المكثفة".