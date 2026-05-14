إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026

خبرني - قررت الإدارة الأمريكية إلغاء شرط الضمان المالي الباهظ لحضور مباريات مونديال 2026 بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية، وذلك بعد أشهر من الجدل حول القيود المرتبطة بالتأشيرات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت خلال الفترة الماضية على مواطني بعض الدول دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة سياحية، في محاولة للحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل البلاد.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الآن أن جماهير المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم، والمسجلة ضمن نظام "تأشيرة مرور فيفا"، ستكون معفاة من هذا الشرط.

ويشكل القرار بشرى لجماهير خمسة منتخبات عربية وإفريقية تأهلت إلى المونديال وتخضع بلدانها سابقا لهذا الإجراء، وهي الجزائر والرأس الأخضر وساحل العاج والسنغال وتونس.

وقالت مورا نامدار رئيسة قسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المشجعين الذين حصلوا على تذاكر المباريات وسجلوا مسبقا في النظام المخصص لتسريع إجراءات التأشيرة، لن يطلب منهم دفع أي ضمان مالي، مضيفة أن الإعفاء قد يشمل أيضا أعضاء المنتخبات والوفود الرسمية والعاملين المرتبطين بالبطولة.

ويأتي هذا القرار ضمن استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، في بطولة ينتظر أن تكون الأكبر في تاريخ المسابقة من حيث عدد المنتخبات والجماهير.

ورغم التسهيلات الجديدة، لا تزال بعض المخاوف قائمة بشأن إجراءات الهجرة والأمن داخل الولايات المتحدة، خاصة بعد تشديد سياسات الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وما رافقها من حملات تفتيش واعتقالات للمخالفين لقوانين الإقامة خلال الفترة الماضية.

وكانت منظمات حقوقية، أبرزها "هيومن رايتس ووتش"، قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على ضمانات واضحة من السلطات الأمريكية بعدم تنفيذ حملات مرتبطة بالهجرة داخل الملاعب ومحيط المباريات أثناء البطولة.

في المقابل، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الزوار الدوليين الذين يحملون وثائق قانونية سليمة "لا داعي لقلقهم"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل دخول الجماهير بالتزامن مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي.