ماذا قال جمال سليمان بعد لقائه الرئيس أحمد الشرع؟

خبرني - أكد الفنان جمال سليمان، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أن طموحات كبيرة تنتظر السوريين في مرحلة إعادة البناء والتنمية.

ونشر سليمان، عبر صفحته على فيسبوك، صورة للقائه بالشرع، وكتب: "تشرفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية، واستمعت من سيادته عن موضوعات عده تخص المصالح الوطنية، وعلى رأسها الطموحات التنموية الكبيرة التي ستحدث نقلة كبيرة في سوريا، وفي حياة السوريين".

وأضاف أن اللقاء كان "فرصة" بالنسبة له كـ"مواطن سوري": "لأن أتحدث عن أهمية العدالة الانتقالية جنبا إلى جنب، مع المصالحة الوطنية الشاملة، ولمست من سيادته الاهتمام المخلص في هذه المسألة".

وكان الفنان جمال سليمان، من أبرز المعارضين لنظام بشار الأسد، ووقف إلى جانب "الثورة السورية" في بداياتها، ونشط سياسيا في صفوف المعارضة، وكان أحد أبرز أعضاء ما عُرف بـ"منصة القاهرة"، وعضوا سابقا في "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية".

ولعب النجم السوري دور البطولة، في مسلسل "الخروج من البئر"، الذي عرض بموسم دراما رمضان 2026، وقدّم الكاتب سامر رضوان من خلال هذا المسلسل صورة عن عقلية نظام بشار الأسد، ومخابراته في مواجهة الضغوط الدولية، والقائمة على التلاعب بما لديه من ملفات، بما في ذلك أمن الدول المجاورة، انطلاقًا من حدث مركزي، يعرف بـ"استعصاء" سجن صيدنايا في عام 2008.