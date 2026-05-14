*
الخميس: 14 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ما حقيقة ترشح أسطورة التنس نادال لرئاسة ريال مدريد؟

  • 14 أيار 2026
  • 08:28
ما حقيقة ترشح أسطورة التنس نادال لرئاسة ريال مدريد

خبرني - نفى أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال الأنباء التي أشارت إلى إمكانية ترشحه لرئاسة نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.
وقد أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أنه لن يستقيل من منصبه، لكنه شدد في الوقت نفسه على دعوته لإجراء انتخابات جديدة، لكي يمنح الفرصة لمن يريد منافسته في أن يترشح ضده.

وقال نادال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد قرأت تقريرا ربطني بإمكانية الترشح لرئاسة ريال مدريد، وأود أن أؤكد أن هذه التقارير ليست صحيحة"، في رد مباشر أنهى حالة الجدل التي أثيرت حول هذا الملف.
تجدر الإشارة إلى أن لوائح ريال مدريد تشترط أن يكون المرشح لرئاسة النادي عضوا عاديا فيه لمدة 20 عاما متتالية على الأقل قبل الترشح.

ورغم أن نادال عشق ريال مدريد منذ طفولته، إلا أنه حصل على العضوية الفخرية للنادي الملكي عام 2011، مما يعني أنه لن يستوفي شرط الترشح قبل عام 2031 على أقرب تقدير، أي بعد سبع سنوات من الآن.

يذكر أن نادال (39 عاما)، المتوج بـ22 لقبا في بطولات الـ"جراند سلام"، كان قد أعلن اعتزاله التنس بشكل رسمي في أكتوبر 2024، بعد مسيرة أسطورية وضعته في مصاف أعظم محترفي هذه اللعبة عبر التاريخ، إلى جانب السويسري روجر فيدرير والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تعديلات ثورية في الركلات الركنية تنهي فوضى منطقة الجزاء
تعديلات ثورية في الركلات الركنية تنهي فوضى منطقة الجزاء
  • 2026-05-14 11:36
إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026
إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026
  • 2026-05-14 08:31
الجزيرة يبدأ موسمه مبكراً بتجميع فريق الرديف
الجزيرة يبدأ موسمه مبكراً بتجميع فريق الرديف
  • 2026-05-14 04:51
بقميص (الحرية لمروان) .. الأسطورة كانتونا ينتصر مجددا للأسرى الفلسطينيين
بقميص (الحرية لمروان) .. الأسطورة كانتونا ينتصر مجددا للأسرى الفلسطينيين
  • 2026-05-14 03:48
سيد إيطاليا هذا الموسم.. إنتر يحقق الثنائية بعد تتويجه بلقب الكأس
سيد إيطاليا هذا الموسم.. إنتر يحقق الثنائية بعد تتويجه بلقب الكأس
  • 2026-05-14 03:35
للمرة الأولى.. الألقاب الرسمية الكروية خارج أسوار العاصمة
للمرة الأولى.. الألقاب الرسمية الكروية خارج أسوار العاصمة
  • 2026-05-14 02:52