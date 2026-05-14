الذهب يصعد مع تراجع الدولار قبيل محادثات ترمب وشي

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب قليلا الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ.

بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4706.90 دولار.

ويعتزم ترمب عقد سلسلة من الاجتماعات مع شي في بكين بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة وبحث قضايا شائكة مثل حرب إيران.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وسجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها في 4 سنوات في نيسان مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على تسارع التضخم وسط صراع الشرق الأوسط.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي الأميركي تضخما متزايدا قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة كما يطلب ترمب.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن سوزان كولينز، لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تتوقع أن تهدأ ضغوط التضخم الناجمة عن الحرب مع إيران في نهاية المطاف، وإن الصدمة الحالية حجبت الأدلة على أن التضخم الأساسي لا يزال في اتجاه الهبوط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 87.64 دولار للأوقية.

وارتفع سعر البلاتين 0.7% إلى 2151.38 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.4% إلى 1506.19 دولار.