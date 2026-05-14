الأردن.. أجواء دافئة اليوم ومعتدلة مغبرة الجمعة

خبرني - يكون الطقس الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصًا في مناطق البادية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 30- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 16 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 14، وفي مرتفعات الشراة 27- 13، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 31- 18، وفي الأغوار الشمالية 36 - 22 ، وفي الأغوار الجنوبية 39- 26 ، وفي البحر الميت 38- 25 ، وفي خليج العقبة 39- 26 درجة مئوية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات (70 كم/ساعة) وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما ويطرأ السبت، انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خصوصًا في مناطق البادية.

أما الأحد، فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.