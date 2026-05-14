بقميص (الحرية لمروان) .. الأسطورة كانتونا ينتصر مجددا للأسرى الفلسطينيين

خبرني - جدد نجم كرة القدم الفرنسي السابق إريك كانتونا تضامنه مع القضية الفلسطينية، عبر مشاركته في حملة دولية تطالب بالإفراج عن الأسير مروان البرغوثي وكافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر حساب الحملة بالتعاون مع حساب كانتونا عبر موقع إنستغرام، اليوم الأربعاء، صورًا للنجم السابق لمانشستر يونايتد وهو يرتدي قميصًا بألوان العلم الفلسطيني وكتب عليه "الحرية لمروان".

وعلق الحساب على الصور: "إريك كانتونا ينضم إلى فريق مروان"، موضحًا سبب هذا التفاعل بالقول: "في عام 2002، اعتقلت إسرائيل مروان البرغوثي، الذي كان عضوًا في البرلمان وقت اعتقاله، وقد أدانته محكمة لم يعترف بشرعيتها، بعد محاكمة انتقدها خبراء قانونيون دوليون ووصفوها بأنها معيبة وغير قانونية".

وأضاف: "تمامًا مثل نيلسون مانديلا، أصبح كفاحه من أجل الحرية رمزًا لكفاح شعب بأكمله، ومثل مانديلا أيضًا هو مشجع شغوف بكرة القدم يؤمن بقدرة الرياضة على توحيد الناس".

وتابع: "هذا العام، سيفتقد مروان فرصة مشاهدة بطولة كأس عالم أخرى مع أطفاله، وهي السابعة منذ اعتقاله، وتكريمًا له، صممنا قميص كرة قدم جديدًا يحمل شعار "الحرية لمروان" (Free Marwan)، مستوحى من قميص المنتخب الوطني الفلسطيني لعام 2002، وهو العام نفسه الذي سُجن فيه".

وأوضح حساب الحملة أن هذا القميص هو أكثر من مجرد لباس رياضي، بل إنه "تذكير بما تمثله كرة القدم حقًا من الوحدة والعدالة والحرية والنزاهة والصمود ورفض الاستسلام".

ويأتي هذا التفاعل بالتزامن مع دخول الأسير مروان البرغوثي عامه الـ24 في سجون الاحتلال، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما شارك حساب الحملة خلال الأيام الماضية مشاهد لتفاعلات من شخصيات مشهورة وناشطين مع الحملة وارتدوا القميص الذي يحمل الرقم 24 دلالة على عدد سنوات الاعتقال.

ومن المعروف عن كانتونا دعمه الكامل لفلسطين والحملات المؤيدة لها ووقوفه الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية ورفض الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.