8 حالات مؤكدة بسلاسة الأنديز من فيروس هانتا

خبرني - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة الفيروس التي اكتشفت في الحالات الثماني المؤكدة المرتبطة بتفشي هانتا على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر.

وأضافت المنظمة في بيان مساء الأربعاء "حتى 13 أيار، أبلغ عن 11 حالة، بما فيها ثلاث وفيات".

وأوضحت "من بين هذه الحالات، تم تأكيد إصابة ثماني أشخاص مخبريا بفيروس الأنديز (ANDV)، فيما هناك حالتان محتملتان وحالة واحدة غير محسومة وتخضع لتحاليل إضافية".

وتعود الحالة غير المحسومة إلى شخص في الولايات المتحدة "لا تظهر عليه أعراض حاليا" وفقا للمنظمة.

وجاءت نتائج الفحوص التي خضع لها في مختبرين، مختلفة إذ كانت إحداها إيجابية والأخرى سلبية. وينتظر هذا الأميركي الذي كان على متن السفينة والذي يرقد في مستشفى في نبراسكا حاليا، نتائج فحص جديد.

وتوفي شخصان كانا من بين الثمانية الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن معدل الوفيات الناجمة عن هذا التفشي (نسبة المرضى الذين يموتون بعد الإصابة بالعدوى) يبلغ حاليا 27%.

ولا يوجد لقاح أو علاج معين لفيروس هانتا الذي يمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة.

وكل الحالات المسجلة حتى الآن كانت على متن السفينة.

وينتشر هذا الفيروس عادة بواسطة القوارض، غالبا عبر البول والبراز واللعاب.