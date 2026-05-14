برشلونة يتعثر وحلم الـ 100 نقطة يتبخر

خبرني - فشل برشلونة في مواصلة مطاردته لحلم الوصول إلى حاجز الـ100 نقطة في الدوري الإسباني، بعدما سقط أمام ألافيس بهدف دون رد، رغم الاستقبال الخاص الذي حظي به الفريق الكتالوني عبر الممر الشرفي عقب تتويجه رسميًا بلقب الليجا في الجولة الـ35.

بتلك النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند 91 نقطة، قبل جولتين من نهاية الليجا، ما يعني أن أقصى رصيد يستطيع الوصول إليه هو 97 نقطة فقط، ليفشل في معادلة إنجاز الـ100 نقطة الذي حققه بموسم 2013 مع المدرب الراحل تيتو فيلانوفا.

فيما رقع ألافيس رصيده إلى 40 نقطة في المرتبة 15.

ودخل برشلونة اللقاء بأفضلية الاستحواذ منذ البداية، وسط محاولات متكررة لاختراق دفاع ألافيس، وكاد ماركوس راشفورد أن يفتتح التسجيل مبكرًا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة الثامنة، قبل أن يهدر روني باردجي فرصة أخرى للفريق الكتالوني.

ورغم سيطرة برشلونة على الكرة بنسبة وصلت إلى 73% في بعض فترات الشوط الأول، فإن ألافيس بدا أكثر خطورة على المرمى، مستغلًا المرتدات والمساحات خلف الدفاع، حيث تألق الحارس فويتشيك تشيزني في أكثر من مناسبة وأنقذ فريقه من أهداف محققة، أبرزها أمام إبراهيم دياباتي وناهويل تيناجليا.

وفي الوقت الذي بدا فيه الشوط الأول متجهًا للتعادل، نجح ألافيس في توجيه الضربة القاتلة خلال الوقت بدل الضائع، بعدما قابل إبراهيم دياباتي كرة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك معلنًا تقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول برشلونة العودة، ودفع بعدة تغييرات هجومية أبرزها مشاركة بيدري وفيران توريس وجواو كانسيلو، لكن الفريق افتقد الفاعلية الهجومية أمام تألق دفاع ألافيس والحارس أنطونيو سيفيرا.

واستمرت محاولات برشلونة حتى الدقائق الأخيرة دون نجاح، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ثمين لألافيس، الذي منح بطل الليجا ممرًا شرفيًا قبل المباراة، ثم حرمه بعدها من مواصلة حلم إنهاء الموسم التاريخي بحصد 100 نقطة.