للمرة 14.. باريس يعتلي عرش فرنسا مجددا بالفوز على الوصيف

خبرني - كتب باريس سان جيرمان فصلاً جديداً من الهيمنة المطلقة على الكرة الفرنسية، بحسم لقب جديد يضاف إلى حائط بطولاته الذي أصبح ثقيلا.

وحسم العملاق الباريسي لقب الدوري الفرنسي رسميا للمرة 14 في تاريخه، بعد فوز مستحق بهدفين دون رد على ضيفه لانس، ليؤكد زعامته للمسابقة قبل نهاية الموسم بجولات.

افتتح الفريق الباريسي التسجيل في الشوط الأول عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 29، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ من خلال ابراهيم مباي (90+3) حسم الأمور مبكراً وأشعل المدرجات احتفالاً باللقب.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 76 نقطة يصعب تعويضه حسابيا على صاحب الوصافة لانس، والذي يمتلك 67 نقطة فقط، أي بأقل من 9 نقاط قبل جولتين فقط على نهاية الماراثون.