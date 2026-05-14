السيتي يفوز بمباراته المؤجلة ويضيق الخناق على آرسنال

خبرني - واصل مانشستر سيتي مطاردة آرسنال على صدارة البريميرليج، بالفوز على ضيفه كريستال بالاس (3-0)، الأربعاء على ملعب الاتحاد، في مباراة مؤجلة عن الجولة 31 من المسابقة.

وبهذا الانتصار، رفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده إلى 77 نقطة، بفارق نقطتين عن الجانرز المتصدرين، قبل جولتين فقط من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم السيتي أولًا عن طريق الجناح الغاني، أنطوان سيمينيو، في الدقيقة 32، بعد تمريرة رائعة بالكعب من زميله الإنجليزي، فيل فودين.

وفي الدقيقة 40، عاد فودين ليصنع الهدف الثاني لمرموش، حيث مرر له كرة عرضية في منطقة الجزاء، ليستدير الدولي المصري ويسدد من لمسة واحدة في شباك الضيوف.

وشارك مرموش أساسيًا في مباراة اليوم، بدلًا من النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي فاجأ المدرب بيب جوارديولا الجماهير بوضعه على مقاعد البدلاء.

وفي الدقيقة 84، أطلق البرازيلي سافينيو رصاصة الرحمة على كريستال بالاس، بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض، من تمريرة بينية مميزة للبديل ريان شرقي، الذي حل بدلًا من مرموش في الدقيقة 79، في لقطة شهدت تحية كبيرة من جماهير السيتي للنجم المصري.