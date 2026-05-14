الإمارات: لم نستقبل نتنياهو أو أي وفد عسكري إسرائيلي

خبرني - نفت دولة الإمارات زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبلاد أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي بالوزارة عفراء الهاملي مساء اليوم الأربعاء "تنفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها".

وأضاف البيان "تؤكد الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. وعليه، فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".

ودعت الخارجة الإماراتية وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية".

ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه "في خضم عملية زئير الأسد، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سرا، الإمارات العربية المتحدة حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف البيان أن "هذه الزيارة أدت إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".