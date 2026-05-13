الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يقدم مقترحا لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة

خبرني - قال عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة، الأربعاء، إن هناك إجماعا داخل الائتلاف والمعارضة في إسرائيل على التوجه نحو انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي قدم مقترحا لحل الكنيست بهدف التحكم بمسار الإجراءات البرلمانية وتحديد موعد الانتخابات المقبلة.

وأوضح الهواشلة أن خلافا قائما داخل إسرائيل حول موعد الانتخابات، حيث تفضل أحزاب حريدية إجراؤها في أيلول، بينما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقدها في تشرين الأول.

وأضاف أن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى تفوق المعارضة، معتبرا أن المجتمع العربي سيكون العامل الحاسم في المرحلة المقبلة إذا ارتفعت نسبة التصويت بين العرب داخل إسرائيل.

ووصف الهواشلة حكومة نتنياهو الحالية بأنها "الأسوأ" في تاريخ إسرائيل، بسبب وجود شخصيات متطرفة فيها، مؤكدا أن أي حكومة بديلة ستكون أقل ضررا على المجتمع العربي والشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن القائمة العربية الموحدة تسعى للعودة إلى المشاركة في الائتلاف الحكومي كما حدث في "حكومة التغيير"، معتبرا أن تلك التجربة حققت إنجازات للمجتمع العربي.

وبيّن أن الخلاف الأساسي بين القائمة العربية الموحدة وبقية الأحزاب العربية يتمثل في موقف المشاركة بالحكومة، حيث تؤيد الموحدة الانخراط في الائتلاف للتأثير في صنع القرار، بينما تفضل أحزاب أخرى البقاء في المعارضة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في النقب وبئر السبع، قال الهواشلة إن نحو 380 ألف عربي في الجنوب يعيشون أوضاعا صعبة بسبب التمييز وهدم المنازل، مشيرً إلى هدم نحو 6000 منزل وطمس قرى كاملة خلال السنوات الأخيرة.