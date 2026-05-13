الداخلية: تمديد ساعات العمل يرفع حركة الشحن عبر الكرامة بنسبة 262%

خبرني - أكدت وزارة الداخلية أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز، بالتزامن مع تنامي حركة الترانزيت العراقي القادمة عبر ميناء العقبة باتجاه الأراضي العراقية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشاحنات القادمة إلى المركز خلال الفترة من 4 إلى 11 أيار 2026 بلغ 5885 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات المغادرة 4515 شاحنة، ليصل إجمالي حركة الشحن خلال هذه الفترة إلى 10400 شاحنة.

وأضافت أن متوسط حركة الشحن اليومية، للقادم والمغادر، ارتفع إلى نحو 1300 شاحنة يومياً بعد القرار، مقارنة بنحو 600 شاحنة يومياً قبل تمديد ساعات العمل، مما يشير إلى زيادة تُقدّر بنحو 262%.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشاحنات القادمة والمغادرة عبر مركز حدود الكرامة خلال الفترة ذاتها من عام 2025 بلغ نحو 3971 شاحنة، وهو ما يعكس نمواً متسارعاً في حركة الشحن والتبادل التجاري بين الأردن والعراق.

وبيّنت أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تحول جزء من حركة الشحن العراقي إلى ميناء العقبة، ومن ثم عبوره عبر مركز حدود الكرامة، الأمر الذي استدعى تمديد ساعات العمل بهدف تعزيز انسيابية دخول الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية.

وأكدت الوزارة أن قرار تمديد ساعات العمل أسهم في تخفيف الضغط داخل المركز، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز معاملات الإفراج عن البضائع، ومنع تأخر الصادرات الأردنية رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الشاحنات.

وأضافت أن العمل داخل المركز يتم وفق إجراءات تنظيمية دقيقة وقواعد تشغيل صارمة، مما ساهم في تحسين انسيابية حركة الشحن ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تعزز الثقة بالالتزام بالاتفاقيات والعقود التجارية بين المصدر الأردني والمستورد العراقي، بما يشجع على زيادة الاعتماد على السوق الأردني لتلبية احتياجات العراق من مختلف البضائع.

وأوضحت الوزارة أنه يجري حالياً إعداد مخطط رئيسي لإنشاء مركز حدودي شامل في الكرامة، بهدف تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والإدارية في المعبر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الرابع من أيار الحالي، وبالتنسيق مع الجهات العاملة في المركز، تمديد ساعات العمل المخصصة لحركة الشحن؛ بحيث تستمر حركة الشاحنات المغادرة حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، فيما تستمر حركة الشاحنات القادمة حتى الساعة العاشرة ليلاً، بعد أن كانت تتوقف سابقاً عند الساعة الخامسة مساءً.