الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكت

خبرني - بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وعظيم الأسى، تنعى شركة الأسواق الحرة الأردنية، ممثلةً برئيسة وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وكافة العاملين فيها، وفاة معالي السيد مازن الساكت، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة الأسواق الحرة الأردنية.

وإذ تستذكر الشركة ، بكل التقدير والعرفان، ما قدمه الفقيد من جهودٍ مخلصة وعطاءٍ وطنيٍ صادق خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، فإنها تشهد له بما تحلى به من حكمةٍ وكفاءةٍ وإخلاص، وما تركه من أثرٍ طيب وبصماتٍ راسخة في مسيرة الشركة وخدمة المؤسسات الوطنية.

لقد كان، رحمه الله، مثالًا في المسؤولية والعطاء، وصاحب مسيرةٍ حافلةٍ بالإنجاز والعمل المخلص، وسيبقى حضوره الطيب وسيرته العطرة محل تقديرٍ واعتزاز.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء



إنّا لله وإنا إليه راجعون