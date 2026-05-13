الطاقة الدولية: أوروبا عاجزة عن تعويض وقود الطائرات من الشرق الأوسط

خبرني - أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن إمدادات أوروبا من وقود الطائرات الموردة من الشرق ‌الأوسط انخفضت بشدة في نيسان، وأن المنطقة تعاني من عجز في تعويض تلك التدفقات.

وبحسب وكالة رويترز، ذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن واردات أوروبا من وقود الطائرات من الشرق الأوسط ⁠انخفضت من 330 ألف برميل يوميا في آذار إلى 60 ألفا فقط في نيسان، إذ أدت حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى قطع الإمدادات من الخليج.

وتقول الوكالة إن المناطق المستوردة مثل أوروبا تحتاج في الوضع الأمثل إلى تعويض ما لا يقل عن 80 ‌بالمئة، من كميات الواردات المفقودة من الشرق الأوسط لتجنب النقص خلال فصل الصيف، وتشير الوكالة إلى أن واردات أوروبا الصافية من وقود ⁠الطائرات في نيسان بلغت 70 بالمئة من مستواها في آذار.

وزادت أوروبا وارداتها من وقود الطائرات ⁠من الولايات المتحدة ونيجيريا، ولكن ليس بكميات كافية لتغطية الكمية المفقودة من الشرق الأوسط. ⁠وتُظهر بيانات شركة كبلر أن تلك التدفقات بلغت 221 ألف برميل يوميا في نيسان.