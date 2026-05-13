المجلس الطبي الأردني: أطباء الأسنان غير مؤهلين لممارسة الحقن التجميلية

خبرني - أكد المجلس الطبي الأردني، في كتاب رسمي موجّه إلى وزارة الصحة، أن أطباء الأسنان غير مؤهلين علمياً لممارسة الإجراءات التجميلية غير الجراحية، بما في ذلك حقن البوتوكس والفيلر و استخدام الليزر، إلا ضمن شروط وتأهيلات تخصصية محددة ومعتمدة رسمياً.

وأوضح الكتاب أن الاستثناء يشمل الأطباء الذين أتمّوا برامج إقامة تدريبية معتمدة في تخصص جراحة الفم و الوجه والفكين بعد الحصول على درجة البكالوريوس في طب الأسنان، وحصلوا على البورد الأردني في هذا التخصص بعد اجتياز الامتحانات المقررة أو ما يعادلها من شهادات معترف بها.

وأكد مختصون أن هذا التوضيح يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم الممارسة المهنية للإجراءات التجميلية غير الجراحية، وإبراز أهمية التأهيل الأكاديمي والتدريب السريري المعتمد لضمان ممارسة هذه التقنيات الحديثة وفق أسس علمية ومهنية سليمة.

وأشاروا إلى أن اعتماد برامج الإقامة والبورد التخصصي كمعيار للممارسة يسهم في تعزيز سلامة المرضى، والحد من الممارسات غير المنظمة داخل قطاع التجميل، الذي يشهد توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة على قطاع التجميل، ووضع ضوابط واضحة للممارسات الطبية والتجميلية داخل المملكة، بما يضمن حماية المرضى والحفاظ على المعايير المهنية والقانونية.