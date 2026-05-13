تقارير: ريال مدريد اتفق مع مورينيو بالفعل .. وحدد موعد الإعلان

خبرني - لا يزال ملف المدير الفني الجديد لريال مدريد، يسيطر على وسائل الإعلام الإسبانية، خلال الأيام الماضية، في ظل تواجد أسماء عديدة تتنافس على مقعد مدرب المرينجي.

ويأتي في صدارة هذه الأسماء البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا، الذي تولى قيادة ريال مدريد في فترة سابقة من 2010 حتى 2013.

وأشارت أغلب التقارير الصحفية في الأيام الماضية، إلى أن ريال مدريد اتفق مع مورينيو ليكون مدرب الملكي الجديد خلفًا لألفارو أربيلوا، لكن النادي لن يعلن التعاقد بشكل رسمي الآن.

وخرج ريال مدريد بموسم صفري ثانٍ على التوالي، بجانب وجود العديد من الأزمات داخل غرفة خلع الملابس، وكان آخرها مشاجرة أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي التي نقل على إثرها الأخير إلى المستشفى.

وظهر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أكد خلاله أنه لن يستقيل من منصبه، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، متحديًا أي مرشح من الوقوف ضده.

وعندما سئل بيريز في المؤتمر عن مورينيو تهرب من الإجابة، ولم يعط أي إشارة لهوية المدير الفني الجديد لريال مدريد.

من جانبها قالت صحيفة "آس": "دعوة بيريز للانتخابات بحد ذاتها دليل آخر على نواياه تجاه المدرب البرتغالي، فمن المنطقي أنه إذا دعا إلى انتخابات خلال اليومين المقبلين، وكما هو متوقع، لم يترشح أحد، فسيعود رئيسًا يوم الأحد 24 مايو/آيار، بعد يوم واحد فقط من مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد أتلتيك بلباو. يا له من يوم مثالي للإعلان عن التعاقد مع مورينيو!".

وأضافت الصحيفة: "يوجد بند في عقد مورينيو يسمح له بمغادرة بنفيكا مقابل ثلاثة ملايين يورو حتى عشرة أيام بعد آخر مباراة يخوضها الفريق. وهي مباراة لا تزال، ولو بنسبة ضئيلة، تمنح فريقه فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا".

ستُقام المباراة يوم السبت 16 مايو/آيار ضد إستوريل. وبالتالي، سيبقى بند فسخ العقد ساريًا حتى 26 مايو، بعد يومين فقط من أداء فلورنتينو بيريز اليمين الدستورية رئيسًا للنادي.

وعلقت "آس" قائلة: "كل شيء مترابط".

وتنص لوائح ريال مدريد على أن مجلس الإدارة المنتهية ولايته يبقى في منصبه حتى انتخاب الرئيس الجديد، لذا، بإمكانهم التعاقد مع مدير فني، لكن تعيين مدرب قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لن يبدو احترافيًا.

وأشارت الصحيفة: "صحيح أن هذا احتمال ضعيف، لكن من الممكن أن يترشح شخص آخر بعد ذلك، ويفوز بالانتخابات ضد فلورنتينو، ما سيضطره للإبقاء على مورينيو رغم أنه لم يكن خياره الأول. لذا، يبدو أن فلورنتينو قد حسب المواعيد بدقة لضمان توافق كل شيء".

من جانبه قال مورينيو مساء الإثنين الماضي بعد التعادل مع براجا: "لن أتحدث عن مستقبلي حتى يوم الإثنين المقبل. ابتداءً من يوم الاثنين، سأتمكن من الإجابة على أسئلة حول مستقبلي كمدرب ومستقبل بنفيكا. لا تقلقوا، لم يتبق سوى أسبوع واحد".

وأتمت "آس": "مورينيو سيقبل عرض ريال مدريد، لكنه قدّم طلبين: أن يكون له رأي في سياسة الانتقالات (فيما يتعلق بالمراكز التي يجب تعزيزها، وليس لاعبين محددين) وأن تُحترم التسلسلات الهرمية داخل هيكل النادي لتجنب مواقف مشابهة لما حدث بين فينيسيوس وتشابي ألونسو. تفهّم النادي موقفه. مشروع جديد على وشك البدء، وسيكون مورينيو على رأسه".