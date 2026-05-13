أوبك تخفّض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026

خبرني - خفّضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026، وفق تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء.

وأوضحت المنظمة أنها قلّصت تقديراتها لنمو الطلب إلى 1.17 مليون برميل يوميًا، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.38 مليون برميل يوميًا.

كما أشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام الحالي يُتوقع أن يبلغ نحو 104.57 مليون برميل يوميًا، مقابل 105.07 مليون برميل يوميًا في التقديرات السابقة.

وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في عام 2027، في وقت يأتي فيه هذا التعديل متوافقًا مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي خفّضت بدورها توقعاتها بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.