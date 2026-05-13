منتخب الناشئين يختتم معسكره التدريبي الداخلي

خبرني - اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 15 لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معسكره التدريبي الداخلي الذي أقامه في العاصمة عمّان خلال الفترة من 6 حتى 13 الحالي تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب مرانه الأخير خلال المعسكر على ملاعب الاتحاد، بقيادة المدرب أشرف شتات، وبمشاركة كافة اللاعبين، حيث اشتمل المعسكر على تدريبات فنية وبدنية مكثفة، إلى جانب عدة مباريات ودية محلية.

وضمت قائمة المنتخب خلال المعسكر 23 لاعباً: كرم النجار، عبدالكريم أبو رقية، سيف الدين عتمة، فارس أبو زمع، عباده إبراهيم، يوسف أبو شيخة، أحمد بني ياسين، إبراهيم الفواضلة، إبراهيم أبو حجر، مهند العسل، هاشم عقل، جميل العيسى، هاشم الخطيب، عز الدين النواصرة، محمد أحمد، عبدالحميد البداينة، فايز الرواشدة، ينال جابر، يزن قدادة، محمد الشبول، محمد أبو صفية، عبدالرحمن البابا، خالد الصعصاع.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت15، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.