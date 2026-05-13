الخميس: 14 أيار 2026
فانس: أعتقد أننا نحرز تقدما في المحادثات مع إيران

  13 أيار 2026
  • 22:08
خبرني - قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الأربعاء، إن الإدارة الأميركية منخرطة في عملية دبلوماسية نشطة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا اتفاقه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة منع طهران من امتلاك هذا السلاح.

وأضاف فانس أن أمام الرئيس الأميركي خيارات عديدة، دبلوماسية وعسكرية، مشيرا إلى أن الهدف الجوهري للإدارة هو جعل العالم والشعب الأميركي في مأمن من خطر امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وتابع، " أعتقد أننا نحرز تقدما في المحادثات مع إيران"

وأوضح أن الانتشار النووي يمثل التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي.

