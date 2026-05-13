زيلينسكي: موسكو أطلقت ما لا يقل عن 800 مسيرة على أوكرانيا الأربعاء

خبرني - قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 800 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، متهما موسكو بتعمّد استهداف بلاده بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين.

ومنذ أكثر من 4 سنوات، تقصف روسيا مدنا أوكرانية بلا هوادة لكنها غالبا ما تشنّ غاراتها بالمسيّرات والصواريخ ليلا.

وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "منذ منتصف الليل، أطلقت 800 مسيّرة على الأقلّ"، مشيرا إلى "مقتل 6 أشخاص" وإصابة العشرات، بينهم أطفال.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس سكانا يلجأون إلى محطات قطار الأنفاق للاحتماء من القصف وسمعوا دويّ صفّارات الإنذار فيما أعلن رئيس بلدية العاصمة عن تفعيل الدفاعات الجوية للتصدّي للمسيّرات.

واعتبر زيلينسكي أن روسيا تعمّدت تشديد قصفها تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين.

وقال الرئيس الأوكراني "قطعا لا يمكن اعتبار تزامن واحد من أكبر الهجمات وأطولها على أوكرانيا مع زيارة الرئيس الأميركي إلى الصين صدفة"، مجددا دعوته لحلفائه إلى "ممارسة ضغط حقيقي" على موسكو لوقف هذه الهجمات.

وأضاف "في هذه الظروف الجيوسياسية الحرجة، تسعى روسيا بكلّ وضوح إلى زعزعة الأجواء السياسية ولفت الأنظار إلى شرّها، وذلك على حساب أرواح الأوكرانيين والبنية التحتية الأوكرانية".

وفي وقت سابق من الأربعاء، دعا زيلينسكي الرئيس الأميركي إلى مناقشة سبل إنهاء الغزو الروسي لبلده مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال خلال قمّة في رومانيا "نحن على تواصل مستمرّ مع شركائنا الأميركيين".

وأضاف "كلّنا امتنان ونتوقّع أن تثار مسألة إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا أيضا، فيما يزور الرئيس الأميركي الصين".

وفي منطقة ريفني في غرب أوكرانيا، أعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة في هجمات بمسيّرات ألحقت أضرارا ببنى تحتية مدنية ومبنى سكني.

وقضى شخص في زابوريجيا وقتل شخصان في خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأصيب ثمانية أشخاص على الأقلّ في منطقة أوديسا الجنوبية المطلّة على البحر الأسود، فضلا عن خملنيتسكي وتشيركاسي في الوسط.

وكانت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قد نبّهت في وقت سابق إلى أن القوّات الروسية شنّت "غارات جوية مطوّلة ضدّ منشآت حيوية في أوكرانيا".