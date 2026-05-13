الطرق الصحراوية في الاردن معرضة الجمعة لموجات غبارية

خبرني - تشير آخر مخرجات الخرائط الحاسوبية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة عصر يوم الجمعة برياح غربية نشطة فيما تكون قوية إلى شديدة السرعة على مناطق البادية والطرق الصحراوية، حيث يُتوقع أن تتراوح سرعة هبات الرياح ما بين 70-90 كم/ساعة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

ويُتوقع أن تعمل هذه الرياح القوية على إثارة موجات غبارية كثيفة، تؤدي إلى تدنٍ كبير وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية في العديد من الطرق الصحراوية والخارجية.

وتشمل أبرز الطرق المتوقع تأثرها بموجات الغبار الكثيفة:

* الطريق الصحراوي

* طريق البادية

* طريق بغداد الدولي

كما تشمل الموجات الغبارية العديد من الطرق الداخلية والفرعية، وينصح طقس العرب السائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة مع احتمالية التدني الكبير في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى ضرورة تجنب التنقل غير الضروري على الطرق الصحراوية وقت ذروة نشاط الرياح ولاسيما فترتي العصر والمساء من يوم الجمعة.