هاتف iPhone 18 Pro Max.. شاشة ثورية وتسريبات مثيرة للجدل

خبرني - تستعد شركة أبل لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية يكسر حاجز التوقعات، حيث تشير التقارير المسربة إلى أن آيفون 18 برو ماكس (iPhone 18 Pro Max) سيحصل على ترقيات تقنية غير مسبوقة في تاريخ السلسلة.

ورغم الانتقادات التي طالت التصميم الخارجي ووصفه بـ"الممل"، إلا أن العتاد الداخلي وتقنيات العرض تنبئ بولادة "وحش أداء" سيغير قواعد اللعبة في سوق الهواتف الراقية.

تقنية LTPO+.. ثورة في جودة العرض وكفاءة الطاقة

وفقاً لتقرير نشره موقع "The Elec" المتخصص، فإن أبل قررت تزويد طرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس بجيل جديد من شاشات OLED يعتمد على تقنية LTPO+. هذه التقنية ليست مجرد تحسين بسيط، بل هي قفزة في كفاءة استهلاك الطاقة، مما يضمن عمر بطارية أطول بشكل ملحوظ مع الحفاظ على مستويات سطوع فائقة ومعدلات تحديث مرنة.

وتشير بيانات سلسلة التوريد إلى أن أبل حصرت تصنيع هذه الشاشات المتطورة بين عملاقي التكنولوجيا في كوريا الجنوبية سامسونغ وإل جي، نظراً لعدم قدرة شركة "BOE" الصينية على تلبية معايير الجودة الصارمة التي وضعتها أبل لهذا الجيل، وهو ما يضمن دقة ألوان ورؤية ليلية أكثر راحة للمستخدمين.

معالج A20 Pro وكاميرا احترافية بفتحة عدسة متغيرة

تحت الغطاء، من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Apple A20 Pro الجديد، والذي تشير التسريبات إلى أنه سيكون أسرع بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالجيل السابق. هذا الأداء الخارق يدعمه مودم Apple C2 المتطور، الذي سيوفر ولأول مرة دعم اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ والمناطق النائية.

أما عشاق التصوير، فهم على موعد مع ثورة فوتوغرافية؛ حيث ستأتي جميع العدسات بدقة 48 ميغابكسل، مع تزويد العدسة الرئيسية بفتحة عدسة متغيرة. هذه الميزة ستمنح المصورين قدرة فائقة على التحكم في العزل الطبيعي (بوكيه) وتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة بشكل جذري.

التصميم والجزيرة الديناميكية.. هل أصبح الآيفون مملاً؟

أثارت تسريبات "جون بروسر" حالة من الجدل حول تصميم الهاتف، حيث تشير المعلومات إلى أن أبل ستكتفي بـ تصغير حجم الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) دون تغيير ثوري في شكل الواجهة الأمامية. هذا النهج "المحافظ" دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت أبل قد استنفدت أفكارها التصميمية، خاصة مع تأجيل تقنية دمج مستشعر Face ID بالكامل أسفل الشاشة.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن أبل تركز حالياً على "تصفير الحواف" تدريجياً للوصول إلى حلم الهاتف "كامل الشاشة"، بينما تترك المفاجآت الكبرى لجهاز آيفون ألترا (iPhone Ultra) القابل للطي المتوقع ظهوره قريباً.

أسعار آيفون 18 برو ماكس

في ظل ارتفاع أسعار المكونات العالمية، وخاصة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، تشير توقعات المحللين مثل "مينغ-تشي كو" إلى أن أبل ستحاول الحفاظ على استقرار السعر الأساسي عند 1099 دولاراً لنسخة البرو و1199 دولاراً لنسخة البرو ماكس.

وتسعى أبل من خلال هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على جاذبية الهاتف في الأسواق التنافسية، مع تحقيق هوامش ربح من خلال زيادة أسعار الفئات ذات السعات التخزينية العالية، مما يوفر توازناً بين استقطاب المستخدمين الجدد وتعويض تكاليف الإنتاج المرتفعة.