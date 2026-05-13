كيف تقوم بتنزيل فيديوهات يوتيوب بدقة 4K و8K الفائقة؟

خبرني - عند اللجوء لتحميل محتوى من موقع يوتيوب، تتعدد المواقع والمنصات التي تتيح ذلك، مع اختلاف جودة التحميل.

ويعد برنامج 4K Video Downloader Plus من أفضل الخيارات المتاحة، فهو، على عكس اسمه، يُتيح لك تحميل فيديوهات بدقة تصل إلى 8K.

ويتميز البرنامج بواجهة سهلة الاستخدام، ويمكن من خلاله إضافة الفيديو المطلوب إلى قائمة التحميل في أقل من دقيقة، وفق موقع "ديجيتال ترندز".

ولتنزيل فيديوهات يوتيوب، ستحتاج إلى تنزيل البرنامج نفسه، على عكس بعض البدائل، فهو ليس برنامجًا يعمل عبر المتصفح، بل يُثبّت على جهاز الكمبيوتر كتطبيق مستقل. تتوفر نسخ من البرنامج لأنظمة ويندوز، وماك أو إس، وأوبونتو، بالإضافة إلى هواتف أندرويد.

وللحصول على برنامج 4K Video Downloader Plus، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق.

ومن أبرز مزايا هذا البرنامج، أنه يحظى بمتصفحه المدمج، مما يتيح لك البحث عن الفيديوهات دون الحاجة إلى فتح تطبيق آخر.

وبسبب حقوق الملكية الفكرية، لا تسمح شروط خدمة يوتيوب بتحميل الفيديوهات إلا بإذن صريح، أو بموافقة خطية من يوتيوب وأصحاب الحقوق (إن لزم الأمر)، أو بموجب القانون.

في الوقت نفسه، هناك مواد غير محمية بحقوق الطبع والنشر، يمكن تحميلها بحرية وبشكل قانوني، مثل المواد التي يمكن استخدامها في مشاريع تعليمية.

وفي الحالة الأخيرة، تحتوي قائمة البحث في المتصفح المدمج ببرنامج "فيديو داونلودر بلس"، على فلتر يمكن استخدامه لتضييق نطاق البحث حسب حقوق المشاع الإبداعي. هذه الفيديوهات منح مُنشئوها الإذن للجمهور باستخدامها في أعمالهم، ومن الأفضل ذكر المصدر.

وبعد اختيار الفيديو المطلوب، اضغط على أيقونة يوتيوب في الصفحة الرئيسية (لا تقلق إذا كانت لديك روابط يوتيوب جاهزة، فهناك خيار لذلك).

وبمجرد دخولك إلى نسخة تطبيق يوتيوب، استخدم شريط البحث الموجود على يمين شعار يوتيوب للبحث عن الفيديو الذي تريده.

ومن خلال خانة البحث، ابحث عن الفيديو الذي تريده، ثم حدده من قائمة البحث، أو إذا كان لديك الرابط (URL) جاهزًا، فانسخه والصقه في شريط العناوين أعلى شريط البحث. يمكنك استخدام هذه الطريقة لتنزيل فيديوهاتك غير المدرجة في استوديو منشئي المحتوى أيضًا.

وبعد العثور على الفيديو الذي تريد تنزيله، ستلاحظ اختلافًا عن صفحة يوتيوب العادية، يوجد زر "تنزيل" أخضر كبير يظهر أسفل الصفحة. كما تتوقع، عليك الضغط على هذا الزر، وسيبدأ تنزيل الفيديو تلقائيًا.

وستنتقل إلى صفحة التنزيل حيث يمكنك الاطلاع على حالة التنزيل: مقدار الذاكرة المستخدمة، وسرعة التنزيل، والوقت المُقدّر لاكتمال تنزيل الملف.

وتتيح لك هذه الصفحة، وهي أيضًا "القائمة الرئيسية" للتطبيق، تغيير الإعدادات؛ سواءً كنت تُنزّل فيديو أو صوتًا، والجودة التي تُنزّل بها، ومكان حفظ الملف بعد اكتمال تنزيله.

وستجد أيضًا عدد التنزيلات اليومية المتاحة لك؛ في النسخة المجانية، يقتصر هذا العدد على 10 تنزيلات، ولكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد، فإن الاشتراك في باقة Premium يمنحك إمكانية تنزيل غير محدودة.

وعندما تكون جاهزًا للبحث عن المزيد من الفيديوهات لتنزيلها، انقر على أيقونة الكرة الأرضية في أسفل اليمين للعودة إلى المتصفح.

وضمن أحدث التحديثات المنتظرة على موقع يوتيوب، قال موقع "ماشابل"، أن موقع يوتيوب حاليا يبذل جهودًا أكبر لمكافحة انتشار المعلومات المضللة خلال الأحداث الإخبارية العاجلة.

وأعلن عملاق الفيديوهات على الإنترنت، يوم الاثنين، عن اتخاذه خطوات جذرية لتحسين جودة الفيديوهات التي تظهر في نتائج البحث عن الأحداث الإخبارية العاجلة والتاريخية.

إضافةً إلى تغيير طريقة تنظيم نتائج البحث، أعلنت الشركة أنها ستبدأ بتوفير معلومات من مصادر خارجية، مثل ويكيبيديا وموسوعة بريتانيكا، للفيديوهات المتعلقة بعدد محدود من الأحداث التاريخية التي تعرضت لحملات تضليل، مثل هبوط أبولو على سطح القمر وتفجير أوكلاهوما سيتي.

وستؤثر هذه التغييرات الجذرية بشكل كبير على كيفية ترتيب الفيديوهات على يوتيوب، وهي أحدث امتداد لمبادرة غوغل الإخبارية التي انطلقت في مارس الماضي لدعم الصحافة ومكافحة الأخبار الكاذبة.

وصرح نيل موهان، كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب، قائلاً: "يقع على عاتق يوتيوب مسؤولية توفير مصادر موثوقة بسهولة، وتقديم سياق يساعد المستخدمين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، ودعم الصحافة بتقنيات تُمكّن الأخبار من الازدهار".

وأبرز التغييرات التي تُجرى على يوتيوب هي إضافة قسمين متحركين: "أهم الأخبار" و"الأخبار العاجلة"، واللذان سيبدآن بالظهور أعلى جميع نتائج البحث.

وقد اختبرت الشركة هذه الميزات خلال الأشهر القليلة الماضية، وسيتم طرحها الآن لجميع المستخدمين.

وسيُعطي القسمان الجديدان الأولوية للفيديوهات من مصادر إخبارية موثوقة. فكيف يُحدد يوتيوب موثوقية المصدر؟ من خلال النظر إلى عوامل مثل عدد الاستشهادات عبر الإنترنت والمصداقية التاريخية للمنشور، وليس فقط شعبية الفيديو.

ويقول موقع يوتيوب إن خوارزمية غوغل بيج رانك، التي تشغل محرك بحث غوغل، ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد ما إذا كان المصدر يعتبر موثوقًا.