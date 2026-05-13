قناة 13 عبري : ابن زايد ونتنياهو التقيا سرا

خبرني - كشفت مصادر إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الأربعاء، عن لقاء سري عقد مؤخرا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية في تل أبيب بأنها "اختراق تاريخي" في مسار العلاقات الثنائية.

وأفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار للقناة "13" العبرية، بأن اللقاء جرى تحت تعتيم إعلامي وسرية تامة، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة مع إيران والمخاوف من تجدد المواجهة العسكرية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة هذه المعلومات، موضحا أن الزيارة تمت في إطار ما يعرف بعملية "زئير الأسد" العسكرية.

وتكتسب هذه القمة السرية أهمية أمنية بالغة، لا سيما مع تعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين، والذي شمل نصب منظومات "القبة الحديدية" الإسرائيلية في الأراضي الإماراتية لمواجهة التهديدات المشتركة.

ونقلت المصادر عن مسؤول سياسي قوله إن هذه التحركات الدبلوماسية قد تمهد الطريق لفتح محاور تعاون مع دول أخرى في المنطقة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية دولية عن زيارات قام بها رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دادي برنياع، إلى الإمارات لتعزيز التنسيق العملياتي ضد طهران.

كما أشارت التقارير إلى نشاط عسكري إماراتي استهدف منشآت نفطية إيرانية في الخليج العربي مطلع نيسان الماضي باستخدام طائرات حربية ومسيرات، مما أدى لاندلاع حرائق واسعة وخسائر مادية جسيمة في جزيرة لافان الإيرانية.

يأتي هذا الحراك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من استعادة إيران لجزء كبير من قدراتها الصاروخية، وسط تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث بالعودة إلى العمل العسكري المباشر إذا لم تلتزم طهران بالشروط الأمريكية في المفاوضات الجارية، مؤكدين أن واشنطن تملك كافة الأدوات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي.