البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي

خبرني - جامعة عمان العربية اختتمت فعاليات مسابقتها للروبوتات والذكاء الاصطناعي برعاية رسمية من البنك العربي الإسلامي الدولي، وبمشاركة واسعة ضمت 400 متسابق من مختلف الدول العربية، وشملت المنافسات مسارات الروبوت العملي، والبحث العلمي، والأفكار الإبداعية، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية لدعم التميز والابتكار.

البنك العربي الإسلامي الدولي أكد أن هذه الرعاية تعكس رؤية المؤسسة في تمكين الشباب العربي ودعم التحول الرقمي لبناء اقتصاد معرفي مستدام، معرباً عن فخره بالحلول الذكية التي قدمها المشاركون لمواجهة التحديات العالمية وأن الاستثمار في المهارات التقنية والذكاء الاصطناعي، يمثل أولوية استراتيجي ة للبنك العربي الإسلامي الدولي للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، مؤكدين فخرنا واعتزازنا بالمستوى المتميز الذي قدمه المشاركو ن في تطوير حلول ذكية تواكب التحديات العالمية المعاصرة .