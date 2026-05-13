وزير الأوقاف: محاسبة أي شركة حج وعمرة يثبت تورطها بالنصب أو الاحتيال

خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأربعاء، إنّ الشركات المخصصة لتقديم خدمات الحج والعمرة تخضع للكفالة وأي عملية نصب أو احتيال من قبل الشركات تتم محاسبة المسؤولين عنها من قبل الوزارة.

وأضاف الخلايلة، لبرنامج "صوت المملكة"، أن الوزارة تتكفل لأي حاج أردني يتعرض لعملية نصب أو أحتيال من قبل شركات الحج بإعادة أمواله ومعاقبة الشركة وإلغاء ترخيصها.

وأشار إلى وجود نحو 210 حافلات لنقل الحجاج الأردنيين إلى المدينة المنورة وكل مجموعة من شركات الحج تشكل أتلاف فيما بينهما وهو مكون من مجموعة شركات.

وبين أن عمليات تفويج الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرا إلى أنه سيكتمل الخميس تفويج أكثر من 13 ألف حاج وحاجة، بينهم 4500 حاج من فلسطينيي 1948، إلى المدينة المنورة تمهيداً لأداء فريضة الحج.

وانطلقت أولى قوافل الحجاج الأردنيين الأربعاء، وتضم 40 حافلة؛ معظمها دخل الأراضي السعودية بالفعل.

وأكّد الخلايلة أن إجراءات عبور الحدود الأردنية جرت بسلاسة ومن دون أي معيقات، قبل مواصلة الرحلة باتجاه المدينة المنورة.