فرصة لمنتخب عربي.. سر غياب لاعب برشلونة عن كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية عن سبب استبعاد السويدي روني باردغجي، لاعب برشلونة الإسباني، من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم 2026.

وكان الإنجليزي غراهام بوتر، مدرب منتخب السويد، قرر بشكل مفاجئ عدم إدراج بردغجي بقائمته لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، رغم اعتباره من أبرز المواهب الصاعدة في البلاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلا عن مصادر سويدية، فإن السبب الرئيسي يعود إلى حادثة بعد مباراة بولندا في ملحق تصفيات المونديال، حيث جلس بردغجي في المدرجات دون مشاركة، وأظهر غضبا بعد اللقاء بطريقة لم ترضِ زملاءه والجهاز الفني.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الاتحاد شعروا بخيبة أمل من موقفه أثناء الاحتفال بالتأهل، إذ بدا منعزلا وظهر بمزاج سيئ، مما اعتُبر سلوكا غير مناسب.

بعض اللاعبين رأوا أنه يتصرف وكأنه متفوق عليهم رغم صغر سنه (20 عاما)، فاعتبر الجهاز الفني أن استبعاده أفضل للحفاظ على الانسجام داخل المجموعة.

جدير بالذكر أن لاعب برشلونة اشتكى داخليا من قلة مشاركاته، وابتعد عن الاحتفالات الجماعية، مما زاد من حدة الموقف.

وكان بوتر برر قراره بأن هناك لاعبين أكثر خبرة وأفضل جاهزية في الوقت الحالي.

على جانب آخر، ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الاتحاد السوري لكرة القدم للتحرك من أجل إقناع بردغجي، صاحب الأصول السورية، بتمثيل منتخب "نسور قاسيون" خاصة مع اقتراب المشاركة في كأس آسيا 2027.

ولا يزال بإمكان بردغجي، المولود في الكويت والذي يملك أيضا أصولا أرمينية، تغيير منتخبه وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).