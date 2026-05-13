الاردن ... صندوق الزكاة يسدد أكثر من 5 ملايين دينار عن 9 آلاف غارمة منذ 2019

خبرني - سدد صندوق الزكاة ما يزيد على 5 ملايين دينار عن نحو 9 آلاف غارمة منذ إطلاق برنامج الغارمات عام 2019 ضمن "أردن النخوة".

وقالت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في صندوق الزكاة، ولاء الرواشدة لـقناة المملكة" الأربعاء، إن الصندوق ينفذ عدة مشاريع وبرامج، ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بشكل دوري لإقرار القوانين وما سيقوم به في المرحلة المقبلة.

وأضافت الرواشدة أن من هذه البرامج برنامج الغارمات الذي أطلقه جلالة الملك عام 2019 من خلال برنامج "أردن النخوة"، ولغاية اللحظة قام الصندوق بالدفع عن 9 آلاف غارمة بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار.

وأوضحت أن آلية ذلك لا تكون من خلال التسجيل في صندوق الزكاة، بل عبر اتفاقية موقعة مع إدارة التنفيذ القضائي ووزارة العدل، ومن خلالهم ترد الأسماء ليقوم الصندوق بالدفع عن الغارمة مرة واحدة فقط ضمن شروط وتعليمات محددة وواضحة، وبالتالي فإن الصندوق لا يختار الأسماء بل ترد إليه عن طريق إدارة التنفيذ القضائي.

وبيّنت أنه خلال العام الماضي كان هناك 457 غارمة، بمعنى أنه يتم كل فترة تزويد الصندوق بدفعة من أسماء الغارمات وذلك على مدار العام.

وحول مشاريع الصندوق مع اقتراب العام الدراسي، قالت الرواشدة، إن من الأمور التي سيقوم بها صندوق الزكاة موضوع الحقائب المدرسية ومستلزماتها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضافت أن هناك أسرا مسجلة لدى صندوق الزكاة، وهذه الأسر تم دراستها وزيارتها ميدانيا، وهي أسر غير منتفعة من صندوق المعونة الوطنية، إضافة إلى أسر الأيتام التي تم دراستها وكفالة أيتامها، وهناك سجل بأسمائهم بحيث إن كل مديرية أوقاف يكون لديها نسبة معينة من تلك الحقائب.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ مشروع الحقائب المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وكل مديرية أوقاف حسب أعداد المنتفعين من صندوق الزكاة ولجان الزكاة، وقد يكون من فقراء المنطقة المستحقين لها، حيث يتم التواصل معهم وتقوم مديرية الأوقاف بتشكيل لجنة ويتم توزيع هذه الحقائب.

وبيّنت أن هذه الحقائب من النوعية الجيدة وبداخلها قرطاسية، وأنهم يحاولون الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين والمستحقين، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع ما يقارب 20 ألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها.

وأضافت أن الأسر المستفيدة تخضع لدراسة اجتماعية وزيارات ميدانية للتحقق من استحقاقها، مع التركيز على الأسر التي يقل دخلها غالبا عن 250 دينارا شهريا، مؤكدة أن جميع برامج الدعم تخضع لشروط وتعليمات واضحة لضمان وصولها إلى مستحقيها.