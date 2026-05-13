الاردن .. ارتفاع إنتاج حقل الريشة الغازي من 7.5 ملايين إلى 80 مليون م3

خبرني - أوضحت شركة البترول الوطنية أن إنتاج حقل الريشة الغازي ارتفع من 7.5 ملايين متر مكعب إلى 80 مليون متر مكعب، من خلال رفع القدرات الإنتاجية وحفر عدد من الآبار بعد فترة توقف طويلة.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأربعاء، إلى شركة البترول الوطنية، برئاسة أيمن أبو هنية، ولقائها مدير عام الشركة محمد الخصاونة، ونائب المدير محمد الحسن، والمستشار الفني حازم الضمور، للاطلاع على واقع عمل الشركة وخططها المستقبلية في قطاع الغاز والطاقة.

وقال المستشار الفني حازم الضمور، في عرض قدمه حول الشركة التي تأسست عام 1995، إن الشركة تعمل عبر طواقمها الفنية على رفع القدرات الإنتاجية، مشيراً إلى أنها تعاقدت مع شركة الحفر الكويتية، إلى جانب العمل على استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل وتنويع المشترين للغاز الطبيعي من خلال استقطاب الاستثمارات وإنشاء مشاريع لضغط وتسييل الغاز، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين بشراء الغاز الطبيعي.

وأكد أبو هنية أن إقرار مشروع الغاز أسهم في جذب مستثمرين إلى المملكة، مشيدا بالدور الوطني الذي تقوم به شركة البترول الوطنية في تعزيز منظومة الطاقة وتوفير المشتقات النفطية والمحروقات للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يؤديه حقل الريشة في دعم قطاع الطاقة وتوليد الغاز، مؤكداً أن الشركة بُنيت بسواعد أردنية وتعمل بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن جهود كوادر الشركة في مواصلة العمل وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

من جهتهم، طرح النواب جمال قموة، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، عدداً من الاستفسارات المتعلقة بعمل الشركة وخططها المستقبلية.

وقال مدير عام الشركة محمد الخصاونة، إن عدد الكوادر الفنية العاملة في الميدان يبلغ نحو 120 موظفاً، مستعرضاً مناطق امتياز الشركة والدور الذي تضطلع به في قطاع الطاقة.

