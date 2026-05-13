السعودية تستقبل الحجاج الأردنيين عبر منفذ حالة عمار

خبرني - استقبلت جوازات منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك الحجاج الأردنيين القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، في إطار جاهزية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر مختلف المنافذ الدولية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها الكاملة لموسم الحج، من خلال تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية، ودعم منصاتها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة، إلى جانب كوادر مؤهلة تتحدث عدة لغات لتسهيل إجراءات الحجاج وخدمتهم بكفاءة عالية.

وانطلقت الأربعاء، أولى قوافل الحجاج من مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمّان، إيذاناً ببدء موسم التفويج الرسمي نحو الأراضي المقدسة.

وتتواصل عمليات تفويج حجاج البر خلال اليومين المقبلين عبر منفذ حدود المدورة باتجاه المدينة المنورة، قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء المناسك.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال رعايته حفل وداع الحجاج بحضور السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد آل سعود، أن رحلة الحج تمثل “رحلة العمر” بما تحمله من معاني الطاعة والإيمان والتجرد.

وأشار الخلايلة إلى أن الحجاج الأردنيين يعكسون الصورة المشرقة للأردن خلال هذا الموسم الإيماني، موضحاً أن الوزارة أعدّت خطة متكاملة لخدمة الحجاج منذ مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين.

ودعا الحجاج إلى الالتزام بتقوى الله والصبر وحسن المعاملة أثناء أداء المناسك، مبيناً أن الحج مدرسة في تهذيب السلوك وضبط النفس.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير الأمن والسلامة لهم، حاثاً الحجاج على الالتزام بتعليمات الجهات السعودية المختصة لضمان سلامتهم ونجاح الموسم.

من جانبه، أكد السفير السعودي أن المملكة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخر جميع إمكاناتها لتيسير رحلتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.