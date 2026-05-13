أسهم التكنولوجيا تنقذ وول ستريت من صدمة التضخم

خبرني - شهدت وول ستريت تذبذبا في تداولات الأربعاء بعد تحديث مخيب للآمال بشأن التضخم وانتعاش أسهم التكنولوجيا.

استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقريبا في تداولات الصباح، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في بداية الأسبوع. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 223 نقطة، أو 0.4%، بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا في دعم السوق، مثل ارتفاع سهم شركة مايكرون تكنولوجي بنسبة 5% وسهم شركة أون سيميكوندكتور بنسبة 9%. وكانت هذه الأسهم قد تراجعت في اليوم السابق بعد توقف مفاجئ لزخم الأسهم التي كانت مدفوعة بالحماس المحيط بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم شركة إنفيديا، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية والتي كانت من أوائل الشركات التي شهدت طفرة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.7%، وكان المحرك الأقوى لارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نظرا لحجمها الهائل.

تلقى الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، دعوة للانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في رحلته إلى الصين، حيث يمكنهم مناقشة السماح بشحن رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت مجموعة سوفت بنك اليابانية إن أرباحها خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس/آذار ارتفعت بنحو 5 أضعاف مقارنة بالعام السابق، حيث أثمرت استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

لكن معظم الأسهم خارج قطاع التكنولوجيا تراجعت، مع تزايد الضغوط على وول ستريت.

وقال كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، تيم ووترر: "تعمل أرباح الشركات وزخم الذكاء الاصطناعي كعوامل امتصاص الصدمات الرئيسية في السوق، لكن الطريق يزداد وعورة بشكل ملحوظ".

وأظهر تقرير صدر الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة على مستوى تجارة الجملة كان أسوأ في الشهر الماضي مما توقعه الاقتصاديون. وجاء ذلك عقب تقرير صدر الثلاثاء أظهر تسارع التضخم على مستوى المستهلك الأمريكي.

وترتفع أسعار الوقود والنقل وأنواع أخرى كثيرة بسبب الرسوم الجمركية، وسوء الأحوال الجوية الذي يؤثر على أسعار المواد الغذائية، وأسباب أخرى. ولكن فوق كل ذلك، يأتي الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناتج عن الحرب مع إيران، والذي أدى إلى تباطؤ تدفق النفط الخام عالميا إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

الأربعاء، شهدت أسعار النفط تحركا طفيفا بعد مكاسب كبيرة في بداية الأسبوع، حيث ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 108.09 دولار.

يُعدّ هذا السعر أعلى بكثير من سعره قبل الحرب، والذي كان يبلغ حوالي 70 دولارا، وقد أجبر هذا الارتفاع المتداولين على التخلي عن معظم آمالهم في خفض محتمل لأسعار الفائدة هذا العام من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. بل يبدو رفع أسعار الفائدة الخيار الأرجح بعد عدم اتخاذ أي إجراء بشأنها هذا العام.

من شأن خفض أسعار الفائدة أن يُنعش الاقتصاد بجعل قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض أرخص. لكنه قد يُفاقم التضخم في الوقت نفسه، إذ سيرفع أسعار الأسهم وجميع أنواع الاستثمارات الأخرى.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.48% من 4.46% في وقت متأخر من الثلاثاء، وهو أعلى بكثير من مستواه قبل الحرب، والذي بلغ 3.97%.

ساهم ارتفاع العوائد في دفع أسهم شركات المرافق العامة ومالكي العقارات إلى تسجيل أكبر الخسائر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. تميل هذه الشركات إلى دفع أرباح كبيرة نسبيا، والتي تصبح أقل جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل عندما تدفع السندات فوائد أعلى.

وفي وول ستريت، انخفض سهم شركة بيركنستوك القابضة بنسبة 13.6% بعد أن أعلنت الشركة البريطانية أن نتائجها للربع الأخير تأثرت بالتعريفات الأمريكية وعوامل أخرى.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ارتفعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا.

وتصدر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي قائمة الرابحين بارتفاع قدره 2.6%. وكان قد انخفض بنسبة 2.3% في اليوم السابق بعد أن أشار مسؤول رفيع في الحكومة إلى احتمال إعادة توزيع أرباح الذكاء الاصطناعي غير المتوقعة من الشركات على المواطنين. وقد أدى ذلك إلى تراجع زخم أسهم الذكاء الاصطناعي عالميا الثلاثاء.