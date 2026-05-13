ميتا تطلق «الدردشة المتخفية» على واتساب لحماية خصوصية المستخدمين

خبرني - أعلنت ميتا بلاتفورمز الأربعاء، عن طرح ميزة جديدة سمتها (إنكوجنيتو تشات) أو "الدردشة المتخفية" لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها على تطبيق واتساب، وذلك في إطار سعيها لمعالجة مخاوف خصوصية البيانات.

وفقا لرويترز، قالت ميتا إن الدردشات المتخفية ستعمل بواسطة تقنية المعالجة الخاصة بها، مما يضمن بقاء المحادثات غير مرئية لأي شخص، بما في ذلك الشركة نفسها.

وأضافت الشركة في منشور على مدونتها "محادثاتك لا تُحفظ، وتختفي رسائلك تلقائيا، مما يمنحك مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار دون أن يراقبك أحد".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي غالبا ما يشارك فيه الناس معلومات حساسة سواء شخصية أو مالية أو صحية أو متعلقة بالعمل مع مساعدي الذكاء الاصطناعي، رغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية حيال كيفية تخزين الشركات بياناتهم أو استخدامها.

وقال رئيس واتساب ويل كاثكارت، في مؤتمر صحفي "بدأنا نطرح الكثير من الأسئلة المهمة عن حياتنا على أنظمة الذكاء الاصطناعي. لا يبدو دائما أنه يجب عليك مشاركة المعلومات الكامنة وراء هذه الأسئلة مع الشركات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه".

وأشار موقع الشركة على الإنترنت إلى أن شركة التواصل الاجتماعي تستخدم الرسائل التي يشاركها الناس مع ميتا إيه.آي لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكن المحادثات الشخصية على واتساب تظل محمية بتشفير من طرف إلى طرف ولا يمكن الوصول إليها لهذا الغرض.

وأضاف كاثكارت أن الدردشة المتخفية تقتصر حاليا على النصوص، مما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من تحميل الصور.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيحتوي أيضا على ضوابط أمان مدمجة، إذ يرفض الإجابة على الأسئلة الإشكالية أو يوجه المحادثات في اتجاهات مختلفة.

وقالت ميتا إنها تخطط أيضا لإدخال ميزة (سايد تشات) مع ميتا إيه.آي في الأشهر القليلة المقبلة، وهي ميزة ستسمح للمستخدمين بالحصول على مساعدة خاصة داخل أي محادثة على واتساب.