أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لـ 5 لاعبين عراقيين

خبرني - يواجه المنتخب العراقي أزمة إدارية مفاجئة قد تبعثر أوراق جهازه الفني قبل أسابيع من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتتمثل الأزمة في تعثر حصول خمسة من الركائز الأساسية للفريق على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار حالة من القلق في الأوساط الرياضية العراقية التي تترقب العودة التاريخية لـ "أسود الرافدين" إلى المحفل العالمي بعد غياب استمر أربعة عقود.

وفقاً لتصريحات السيد غالب الزاملي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، فإن الضبابية لا تزال تكتنف مصير خمسة لاعبين لم تصدر موافقات منحهم التأشيرات حتى الآن، وهم:

إبراهيم بايش، ومهند علي، وزيد تحسين، وحيدر عبد الكريم، وعلي الحمادي، حيث لم تصدر حتى الآن أي موافقات رسمية لمنحهم التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي الأمريكية رغم إدراجهم ضمن القائمة المبدئية للمنتخب.

وأشار الزاملي إلى أن الغموض لا يزال يلف الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، في ظل عدم تقديم الجهات المعنية أي إيضاحات رسمية حول وضع الطلبات المقدمة حتى الآن.

من الناحية الفنية، تمثل هذه الأزمة صدمة قوية للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي يعتمد بشكل جوهري على هذه العناصر في تشكيلته الأساسية، لا سيما وأنهم لعبوا أدواراً حاسمة في مشوار التصفيات الذي قاد المنتخب للتأهل التاريخي.

وفي ظل غياب التوضيحات الرسمية وتزايد التكهنات الإعلامية، يسابق الاتحاد العراقي لكرة القدم الزمن عبر القنوات الدبلوماسية والرياضية لإيجاد مخرج سريع لهذه الأزمة وضمان اكتمال صفوف المنتخب قبل انطلاق غمار المونديال.

ويبقى الأمل معقوداً لدى الجماهير العراقية على حل هذه المعضلة في وقت مبكر، بما يضمن لـ "أسود الرافدين" الظهور بكامل قوتهم وتقديم مستويات تليق بعودتهم المنتظرة إلى المحفل العالمي الكبير.