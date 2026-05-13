شبكة CNN: حرب إيران تستنزف الأمريكيين والكلفة الحقيقية تقفز إلى تريليون دولار

خبرني - نقلت شبكة CNN عن تقديرات أكاديمية أمريكية قولها أن الكلفة النهائية للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تتجاوز تريليون دولار.

تنفذ حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" مهاما في إطار حصار مضيق هرمز ويضم الجناح الجوي للحاملة ثماني طائرات مقاتلة شبحية وطائرات مقاتلة، وطائرات هجوم إلكتروني وطائرات قيادة وتحكم، ومروحيات وطائرات دعم اللوجستي. / Gettyimages.ru

وقال مسؤول عسكري أمريكي من داخل وزارة الدفاع الامريكية أن الخسائر المباشرة التي تكبدها "البنتاغون" حتى الآن بلغت29 مليار دولار، بزيادة عن تقدير سابق بلغ 25 مليارا قبل أسبوعين فقط، لكن التقديرات الأكاديمية الأمريكية تؤكد أن الكلفة النهائية قد تتجاوز تريليون دولار على الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مسؤول كبير في البنتاغون قوله إن الرقم الجديد يشمل تكاليف تشغيلية إضافية إلى جانب إصلاح واستبدال المعدات العسكرية المتضررة، بينما كانت التقديرات السابقة لا تشمل الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.

من جهتها، قدّرت الخبيرة في السياسات العامة بجامعة هارفارد كينيدي، ليندا بيلمز، أن الحرب مع إيران ستكلف دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن تريليون دولار، مشيرة إلى أن النفقات الفعلية تتجاوز بكثير الأرقام الرسمية المعلنة.

وأوضحت بيلمز أن الكلفة الفورية تشمل الذخائر المستخدمة من صواريخ وقنابل واعتراضات جوية، وتشغيل مجموعتين إلى ثلاث مجموعات حاملة طائرات، فضلا عن صيانة القوات ورواتب القتال والخسائر في الطائرات المسيرة والمقاتلات. كما لفتت إلى أن استبدال الأسلحة بات أكثر تكلفة بكثير من قيمتها الدفترية السابقة، موضحة أن صاروخ "توماهوك" الذي كانت قيمته التقديرية نحو مليوني دولار قد تصل كلفة استبداله اليوم إلى 3.5 ملايين دولار.

وأضافت أن التكاليف طويلة الأمد تشمل إعادة تأهيل المنشآت العسكرية المتضررة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، وإعادة ملء المخزونات بأسلحة أكثر تطورا، إلى جانب الرعاية الصحية لعشرات آلاف الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة، والذين قد يتعرضون لمخاطر صحية مرتبطة بالعمليات العسكرية.

وتزامن ذلك مع تحذيرات من انعكاسات اقتصادية أوسع للحرب، حيث أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن أسعار النفط قد تبقى فوق 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، بينما يتوقع محللون أن ترتفع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة إلى 5 دولارات للغالون، ما يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الأمريكي ويضاعف فاتورة الصراع.